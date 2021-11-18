Викидали людей, забирали автомобілі та їхали: футболіст застав весну-2014 у Донецьку

На той момент Польовий виступав у складі донецького Металурга, який вже припинив своє існування.

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"Коли це все починалося, у нас був тренер із Росії і один гравець теж – Ташуєв та Безліхотнов. Вони питали, що це взагалі і як.

Я казав, що все нормально, кілька днів побуде і все завершиться. Мені так здавалося, бо як це взагалі могло статися?!", – зізнався Польовий, який зараз виступає в запорізькому Металурзі.