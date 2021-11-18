Выбрасывали людей, забирали автомобили и уезжали: футболист застал весну-2014 в Донецке

На тот момент Полевой выступал в составе донецкого Металлурга, который уже прекратил свое существование.

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"Когда это все начиналось, у нас был тренер из России и один игрок тоже – Ташуев и Безлихотнов. Они спрашивали, что это вообще и как.

Я говорил, что все нормально, несколько дней побудет и все завершится. Мне так казалось, потому что как это вообще могло произойти?!", – признался Полевой, выступающий сейчас в запорожском Металлурге.