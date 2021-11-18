Выбрасывали людей, забирали автомобили и уезжали: футболист застал весну-2014 в Донецке

На тот момент Полевой выступал в составе донецкого Металлурга, который уже прекратил свое существование.
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"Когда это все начиналось, у нас был тренер из России и один игрок тоже – Ташуев и Безлихотнов. Они спрашивали, что это вообще и как.
Я говорил, что все нормально, несколько дней побудет и все завершится. Мне так казалось, потому что как это вообще могло произойти?!", – признался Полевой, выступающий сейчас в запорожском Металлурге.
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Футболист вспоминал, что события в городе начались весной: боевики начали захватывать облгосадминистрации, ставить блокпосты, устраивать перестрелки.
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"Помню свой последний момент в Донецке. В шесть утра мы выехали из базы Металлурга в сторону Днепра или Запорожья. Нас остановили, проверили, спросили куда – мы сказали, что спортсмены, на сборы, и поехали.
То, что было потом, рассказывали ребята – не очень приятные воспоминания. Вспоминать такое страшно и не хочется.
Уже потом пошло: прямо посреди белого дня выбрасывали людей из машин, забирали автомобили и уезжали – и все. Ничего не объясняли, пусть в машине в тот момент женщины, мужчины, дети, это никого не интересовало", – вспоминал те события футболист в интервью fanday.net.