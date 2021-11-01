Экс-игрок сборной Украины контрабандой перевез в Россию коллекцию икон и получил грамоту от "ДНР"

Во время супружеской жизни с Надеждой Навроцкой Тимощук собрал коллекцию дорогостоящих икон. Но после развода он забрал ее вместе с собой в Россию.
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"Контрабандой в особо крупном размере (около 10 млн. евро) Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове.
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Тимощук завез это, казалось бы, украинское достояние в Россию. Это были наши иконы, но, по сути, нельзя вывозить такие ценности из Украины.
Но Тимощуку можно – почему нет? В Украине, если есть бабки и "решалы" за спиной, то можно все – и границу открыть на миллионы, и вывезти все, что хочешь. У нас правила и законы только для простых людей", – рассказала Навроцкая в интервью fanday.net.
Кроме этого, бывшая супруга футболиста рассказала, что Тимощук смог спокойно вывезти свое имущество из Донецка и даже получил грамоту от самопровозглашенного правительства так называемой "ДНР".
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"А из Донецка тоже Тимощук вывез из-за своих связей наше имущество, все, что мог, в Россию. А почему бы и нет? В первые годы войны Тимощук получил даже какую-то грамоту от руководства "ДНР".
Поэтому из Донецка тоже может вывозить, что хочет. Поэтому я убеждена, что из России Тимощук не собирается вообще никогда возвращаться в Украину. Туда в Россию ветер ему как-то дует сильнее, а он по ветру", – добавила бывшая супруга.