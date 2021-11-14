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Убили сына и гуляют: мать расстрелянного в "ДНР" вратаря не понимает одного

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 ноября, 22:56
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В 2014 году 16-летнего вратаря краматорского Авангарда Степана Чубенко после жутких пыток расстреляли в "ДНР". Мама парня недоумевает – как убийцы могут с этим дальше жить
Степан Чубенко и его мать
Степан Чубенко и его мать / Фото: Профутбол

Мать бывшего вратаря молодежной команды краматорского Авангарда Степана Чубенко, которого в июле 2014 года расстреляли в "ДНР", рассказала о своем отношении к убийцам сына.

"Их заочно приговорили к пожизненному заключению, но пока они гуляют".

"Но я вот думаю. Степа ж не единственный, кого убили. И убивали, и насиловали. Я вот думаю – как можно с этим жить? Как можно спать? Не приходят им во сне люди, которых они не просто убивали... Одно дело, когда воюют страны, убивают друг друга, но другое дело – поставленные на поток пытки. Это вообще жуть. То есть убийства и издевательства доставляют им удовольствие и наслаждение", – поделилась своим шоком с ПРОФУТБОЛ Digital Сталина Чубенко.

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"Когда мы ехали его искать, то предполагали, что его избили. Поэтому, мол, и где-то держат, чтобы сошли побои. Но такой исход в страшном сне не могли себе представить", – призналась мама Степана.

Напомним, в 2014 году 16-летнего Степана Чубенко задержали на вокзале Донецка то ли за сине-желтую ленту на рюкзаке, то ли за шарф львовских Карпат. После нескольких дней пыток Чубенко был расстрелян.

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"Пинали с ноги, пока сидел, связанный, под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку – на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры. "Керчь" выстрелил в затылок", – рассказывал ранее следователь.

После первого выстрела Чубенко был жив. Чтобы "добить" несчастного 16-летнего мальчика, боевик Вадим Погодин взял оружие и еще четыре раза спустил курок в затылок.

Ранее мы писали, что за убитым Степаном Чубенко закрепили первый номер в краматорском футбольном клубе.

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