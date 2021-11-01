Ексгравець збірної України контрабандою перевіз до Росії колекцію ікон та отримав грамоту від "ДНР"

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук контрабандою вивіз із України колекцію ікон на суму близько 10 мільйонів євро. У злочині його звинуватила колишня дружина

Анатолій Тимощук незаконно вивіз із України ікони / Фото: Instagram

Під час подружнього життя з Надією Навроцькою Тимощук зібрав колекцію дорогих ікон. Але після розлучення він забрав її разом з собою до Росії.

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Контрабандою в особливо великому розмірі (близько 10 млн. євро) Тимощук їх вивіз до Росії. Він колись розповідав, що це українське надбання і так далі. Але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його помешкання на Крестовському острові.

Тимощук завіз це, начебто, українське надбання до Росії. Це були наші ікони, але, по суті, не можна вивозити такі цінності з України.

Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Але Тимощуку можна – чому ні? В Україні, якщо є бабки та "рішали" за спиною, то можна все – і кордон відкрити на мільйони, і вивезти все, що хочеш. У нас правила та закони лише для простих людей", – розповіла Навроцька в інтерв'ю fanday.net.

Окрім цього, колишня дружина футболіста розповіла, що Тимощук зміг спокійно вивезти своє майно з Донецька та навіть отримав грамоту від самопроголошеного уряду так званої "ДНР".

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