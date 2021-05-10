Встав на коліна і зв'язав руки. Одиночний протест футболіста після голу в Румунії

Півзахисник збірної Сирії і румунського клубу Ботошані Махмуд Аль-маваси висловив підтримку палестинцям після забитого гола в ворота КСУ Крайова

Махмуд Аль-Мавас / Фото: Twitter

Півзахисник збірної Сирії Махмуд Аль-Мавас після забитого м'яча в матчі чемпіонату Румунії підтримав палестинців і одночасно висловив протест проти дій ізраїльської поліції в Єрусалимі. Раніше Ізраїль засудив перейменування стадіону в Тернополі на честь Романа Шухевича.

Реклама

Вінгер клубу Ботошані на 9-й хвилині поєдинку першості відкрив рахунок в матчі з КСУ Крайова (3:2). 28-річний сирієць, забивши гол, став на коліна з руками за спиною, зображуючи на камеру затриманого і скутого наручниками – повідомляє Sport.ro.

Нагадаємо, що зіткнення палестинців з ізраїльський поліцією почалися в п'ятницю ввечері на Храмовій горів Єрусалимі. Повідомлялося, що ізраїльські поліцейські увірвалися до однієї зі святинь ісламу – мечеті Аль-Акса на Храмовій горі. Палестинці спробували закидати поліцейських камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі і сльозогінний газ.

За даними гуманітарної організації Палестинського Червоного півмісяця, в ході сутичок ізраїльської поліції і віруючих мусульман в Східному Єрусалимі за добу отримали поранення 205 палестинців, 88 з яких розміщені в лікарнях. А поліція Ізраїлю проводить затримання палестинців в передмісті Єрусалима.