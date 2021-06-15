Спалах COVID-19 на Кубку Америки: понад 40 людей захворіли

На Кубку Америки з футболу позитивні тести на коронавірус зафіксовані в збірних Венесуели, Болівії, Колумбії і Перу

Кубок Америки переносили через коронавірус, але епідемії уникнути не вдалося / Фото: Reuters

За десять днів до старту Кубок Америки перенесли з Аргентини через критичну ситуацію в країні з COVID-19. Але це не вирішило проблему. На турнірі, який приймає Бразилія, вже зареєстрований 41 випадок зараження коронавірусом.

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Міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомило, що на турнірі провели 2927 тестів. 31 позитивний випадок – з числа футболістів і членів делегацій, а ще 10 – найманий персонал, що працює на Кубку Америки. Позитивні тести зафіксовані в збірних Венесуели, Болівії, Колумбії і Перу, повідомляє Eurosport.

Раніше ми писали, що організатори Кубка Америки вшанували пам'ять легендарного аргентинського нападника Дієго Марадони. Перед стартом Аргентини на турнірі на стадіоні показали ефектне 3D-шоу.