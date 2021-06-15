Вспышка COVID-19 на Кубке Америки: более 40 человек заболели

На Кубке Америки по футболу положительные тесты на коронавирус зафиксированы в сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу

Кубок Америки переносили из-за коронавируса, но эпидемии избежать не удалось / Фото: Reuters

За десять дней до старта Кубок Америки перенесли из Аргентины из-за критической ситуации в стране с COVID-19. Но это не решило проблему. На турнире, который принимает Бразилия, уже зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом.

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Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что на турнире провели 2927 тестов. 31 позитивный случай – из числа футболистов и членов делегаций, а еще 10 – наемный персонал, работающий на Кубке Америки. Положительные тесты зафиксированы в сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу, сообщает Eurosport.

Ранее мы писали, что организаторы Кубка Америки почтили память легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны. Перед стартом Аргентины на турнире на стадионе показали эффектное 3D-шоу.