15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Вспышка COVID-19 на Кубке Америки: более 40 человек заболели

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 июня, 17:56
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На Кубке Америки по футболу положительные тесты на коронавирус зафиксированы в сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу
Кубок Америки переносили из-за коронавируса, но эпидемии избежать не удалось
Кубок Америки переносили из-за коронавируса, но эпидемии избежать не удалось / Фото: Reuters

За десять дней до старта Кубок Америки перенесли из Аргентины из-за критической ситуации в стране с COVID-19. Но это не решило проблему. На турнире, который принимает Бразилия, уже зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом.

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Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что на турнире провели 2927 тестов. 31 позитивный случай – из числа футболистов и членов делегаций, а еще 10 – наемный персонал, работающий на Кубке Америки. Положительные тесты зафиксированы в сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу, сообщает Eurosport.

Ранее мы писали, что организаторы Кубка Америки почтили память легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны. Перед стартом Аргентины на турнире на стадионе показали эффектное 3D-шоу.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
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Среда, 16 июня
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