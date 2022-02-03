"Всі рвуться у бій з Росією". Збірна України зіграє у півфіналі Євро-2022

На кону поєдинку – вихід у фінал Євро-2022 з футзалу. Головний тренер збірної України Олександр Косенко розповів про підготовку до вирішального поєдинку.
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"Євген Сірий отримав травму. Дивитимемося – зможе – не зможе. Зрозуміло, решта має мікротравми, пошкодження, але всі хлопці розуміють, що кожна бойова одиниця на рахунку. Усі рвуться у бій.
У нас негатив знайдуть завжди, із будь-якого позитивного моменту знайдуть негатив. Після поразки від команди Нідерландів на нас стільки негативу вилилося, що ми стали лише міцнішими. Ми не дивимось на негативні моменти, ми одна команда.
У нас люди із різних куточків України. Усі одна команда. Ми один за одного будемо на майданчику", – сказав Косенко в інтерв'ю ПроФутбол.
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Додамо, що поєдинок Україна – Росія відбудеться в Амстердамі, 4 лютого. Початок матчу о 18:00 за київським часом.
Раніше українці вже грали у півфіналі чемпіонату Європи. У лютому 2005 року "жовто-сині" поступилися збірній Іспанії з рахунком 0:5.
Переможець матчу між Україною та Росією зустрінеться у фіналі з тріумфатором пари Португалія – Іспанія. Фінал Євро-2022 з футзалу відбудеться 6 лютого.