"Радили взяти бразильців, як у Росії". Наставник збірної України пояснив відмову від легіонерів

У п'ятницю, 4 лютого, на вболівальників чекає суперматч в Амстердамі – Україна зіграє проти Росії у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу. Екс-наставник збірної України з футзалу Геннадій Лисенчук поділився своїми враженнями від виступу "жовто-синіх" на Євро-2022.

"Радий за тренера – Олександра Косенка, який свого часу був лідером збірної, а зараз показує себе з найкращого боку на тренерському містку.

Зараз за збірну виступає одразу п'ять гравців, які починали ще у мене, зокрема, капітан Петро Шотурма дебютував у 2010 році. Так що нашій збірній досвіду не позичати і якщо їй у п'ятницю вдасться зіграти у свою гру, активно пресингуючи, нагнітаючи темп, то зможе схилити шальки терезів на свою користь.

До речі, свого часу мені радили натуралізувати групу бразильців, як це зробили в Росії, але я категорично відмовився. Сказав, що збірна України добиватиметься перемог самотужки. І мав рацію", – сказав Лисенчук в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.