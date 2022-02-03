3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
3 февраля 21:00
Камерун --
Египет --
3 февраля 22:30
Атлетик --
Реал --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Все рвутся в бой с Россией". Сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2022

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 10:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В пятницу, 4 февраля, всех болельщиков ожидает мегабитва – полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными Украины и России
Александр Косенко сумел объединить команду
Александр Косенко сумел объединить команду / Фото: UEFA.com, Коллаж: Сегодня

На кону поединка – выход в финал Евро-2022 по футзалу. Главный тренер сборной Украины Александр Косенко рассказал о подготовке к решающему поединку.

Читайте также: "Советовали взять бразильцев, как в России". Наставник сборной Украины объяснил отказ от легионеров

Реклама

"Евгений Серый получил травму. Будем смотреть – сможет – не сможет. Понятно, у остальных есть микротравмы, повреждения, но все ребята понимают, что каждая боевая единица на счету. Все рвутся в бой.

У нас негатив найдут всегда, из любого положительного момента найдут негатив. После поражения от команды Нидерландов на нас столько негатива вылилось, что мы стали только крепче. Мы не смотрим на негативные моменты, мы одна команда.

У нас люди из разных уголков Украины. Все одна команда. Мы друг за друга будем на площадке", – сказал Косенко в интервью ПроФутбол.

Евро-2022: Украина vs Португалия
Евро-2022: Украина vs Португалия / Фото: UEFA.com

Добавим, что поединок Украина – Россия состоится в Амстердаме, 4 февраля. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

Ранее украинцы уже играли в полуфинале чемпионата Европы. В феврале 2005 года "желто-синие" уступили сборной Испании со счетом 0:5.

Реклама

Победитель матча между Украиной и Россией встретится в финале с триумфатором пары Португалия – Испания. Финал Евро-2022 по футзалу состоится 6 февраля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Олег Люлька Промоутер Усика озвучил сроки реванша с Джошуа Олег Люлька · Редактор Спорт Сегодня
Любомир Луканюк Переживите эти эмоции снова: как украинцы брали медали зимних Олимпиад (видео) Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сегодня
Александр Трикиша Находка на миллиарды: охотник за сокровищами нашел тайную подлодку Гитлера Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Творческая команда
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
ТОП публикаций
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
ТОП публикаций
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Красное и черное
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
ТОП публикаций
Сергей Шаховец

Сергей Шаховец

редактор редакции Спорт

 Смотреть все статьи
Авто
Больше новостей
Олимпиада-2022
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Камерун

Сегодня

21:00

Египет

2.25

2.74

4.22

Атлетик

Сегодня

22:30

Реал

3.09

3.48

2.46

Бавария

5 февр

19:30

Лейпциг

1.43

5.50

7.30
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять