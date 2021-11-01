Все дуже серйозно: Агуеро пропустить три місяці через проблеми із серцем

У Барселоні прокоментували стан нападаючого Серхіо Агуеро, який був замінений під час матчу 12-го туру Ла Ліги з Алавесом (1:1) через тахікардію

Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

На даний час аргентинець перебуває під наглядом лікарів. Через проблеми із серцем Агуеро вибув з ладу мінімум на три місяці, повідомляє прес-служба Барселони.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Агуеро виявлено тахікардію. Форвард залишав поле, тримаючись за груди і відчуваючи проблеми з диханням.

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Тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера Барселони Серхі Бархуан після матчу розповів, що Серхіо відчув легке запаморочення. Інші подробиці про стан Агуеро офіційно не наводяться.

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El jugador del primer equip Kun Agüero ha estat sotmès a un procediment diagnòstic i terapèutic a càrrec del Dr. Josep Brugada. És baixa i durant els propers tres mesos savaluarà lefectivitat del tractament per tal de determinar el seu procés de recuperació pic.twitter.com/VRVA8YWzFT — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 1, 2021

33-річний футболіст цього сезону провів п'ять матчів за Барселону і забив один м'яч.

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Нагадаємо, що 2 листопада Барселона у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє з Динамо. Поєдинок пройде у Києві на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22:00.