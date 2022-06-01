Воротар підірвав інтернет своїм трюком: він зменшує ворота перед кожним матчем (відео)

Патрік Гуннарссон на домашньому стадіоні призвичаївся зменшувати розміри футбольних воріт, його клуб у чемпіонаті Норвегії йде на третьому місці

Патрік Гуннарссон пересуває штанги

Голкіпер норвезького Вікінга Патрік Гуннарссон вигадав хитрий трюк, щоб менше пропускати. Перед домашніми матчами Патрік зменшує ширину воріт на 10-15 сантиметрів. Раніше ми писали, як Шевченко врятував життя відомому італійському воротареві.

Голкіпер чекає, поки лайнсмен перевірить справність воріт, а потім крадькома пересуває кожну зі стійок на пару сантиметрів, повідомляє sport24.ua.

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"У мене просто ритуал перед матчами, так я почуваюся комфортніше. Нічого такого, я лише трохи відсуваю свої стійки", – Патрік відхрещується від усіх звинувачень.

Arquero islandés Patrik Gunnarsson del Viking FK achica los arcos. pic.twitter.com/aZjzhcy0Rg - perroencancha (@Perro_en_Cancha) May 31, 2022

Після 11 турів у чемпіонаті Норвегії Вікінг йде на третьому місці.

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Раніше ми розповідали, що воротар збірної України купив мамі квартиру на першу заробітну плату.