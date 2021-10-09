9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Фінляндія - Україна: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Ф'юрі - Уайлдер: онлайн 👊 Напад в "Укрексімбанку"
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Воротар Уельсу забив гол у свої ворота. Чому він це зробив?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 13:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голкіпер збірної Уельсу ледь не став винуватцем поразки своєї команди у відбірковому матчі ЧС-2022, він забив гол у власні ворота
Уорд допомагає Чехії вийти вперед
Уорд допомагає Чехії вийти вперед / Фото: REUTERS

Вчора стартувала жовтнева кваліфікація ЧС-2022. Зокрема, Чехія зустрічалася з Уельсом.

Читайте також: "Він п'яний або щось курнув?" Тренер збірної України шокував своєю поведінкою

Реклама

На початку другого тайму чехи забили курйозний гол. Ну як забили, гол їм просто подарував голкіпер валлійців Денні Уорд.

Біля своїх воріт півзахисник Аарон Ремсі віддав пас воротареві, м'яч відскочив від його ноги в сторону воріт. Уорд спробував виправити помилку, але тільки лише погіршив ситуацію.

Реклама

Матч завершився з рахунком – 2:2. Обидві команди зберігають шанси поїхати в Катар.

Положення в групі: Бельгія – 16 очок (6 матчів), Чехія – 8 (6), Уельс – 8 (5), Естонія – 4 (5), Білорусь – 3 (6).

Нагадаємо, що сьогодні збірна України проведе відбірковий поєдинок ЧС-2022. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Фінляндія – Україна .

Реклама

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Фінляндія

Сьогодні

19:00

Україна

3.50

3.22

2.37

Іспанія

Завтра

21:45

Франція

3.09

3.24

2.61
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти