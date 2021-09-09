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Ніж у спину! Ярмоленко став об'єктом чорного гумору фанів Вест Гема

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
9 вересня, 15:52
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Капітан нашої збірної достроково завершив матч із Чехією через травму, яку йому завдав одноклубник із Вест Гема Алекс Крал. Фани лондонського клубу почали по-злому жартувати з цього приводу
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

У Андрія Ярмоленка і так не складається у Вест Гемі – травми, недовіра тренереа, як наслідок, мізер ігрового часу. А тут ще вболівальники "молотобойців" почали по-хамськи тролити вінгера.

Приводом став товариський матч Чехія – Україна 1:1, в якому Ярмоленка довелося замінити на 76-й хвилині після ушкодження, яке, як це не парадоксально, завдав Андрію партнер з Вест Гема – чеський півзахисник Алекс Крал.

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Нещодавно Крал перейшов до лондонського клубу з московського Спартака на умовах оренди.

  • "Треба ж, Крал ще не встиг зіграти жодного матчу за наш клуб, але вже зробив нас кращими", – пожартував з цього приводу в Twitter один із фанатів Вест Хема, мовляв, Крал позбавив "молотобойців" слабкої ланки в особі Ярмоленка
  • "Теж мені новина! А коли Ярмоленко взагалі не травмований?"
  • "Що і треба було довести: Ярмоленко – скляний", – вставляють "ніж у спину" Андрію інші фани Вест Гема в соцмережах

Тим часом на підтримку Ярмоленка виступив неофіційний сайт Вест Гема Hammers.news, написавши: "Ті, хто зловтішається в Twitter з приводу травми Ярмо... Вам просто бракуэ виховання. У нашому футбольному клубі немає місця такій низькій поведінці".

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Відзначимо, що образи на Крала за травму Ярмоленко не має. Instagram Вест Гема опублікував фото Андрія в капцях після гри з чехами в компанії одноклубників – Володимира Цоуфала, Томаша Соучека і Алекса Крала, що грали по той бік барикад. Стоять обнявшись, немов ніхто нікого не бив перед цим по ногах.

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Що стосується фанатів Вест Гема, то, вочевидь, вони чекають більшого від Ярмоленка в іграх за клуб з огляду на той факт, що українець отримує близько 7 млн євро на рік брудними.

Однак їхня зловтіха і справді – нижче плінтуса.

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