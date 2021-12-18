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Війна з Росією підкосила: бомбова заява тренера збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
18 грудня, 19:06
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Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловив свою позицію щодо війни між Україною та Росією. Тренер упевнений, що невдовзі наша країна поверне свої позиції
Олександр Петраков став повноцінним головним тренером збірної України
Олександр Петраков став повноцінним головним тренером збірної України / Фото: Reuters

Петраков і раніше робив патріотичні заяви. Тренер казав, що нізащо не запросить до збірної гравців із Росії – він бачив фото загиблих солдатів.

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Наставник національної команди вважає, що конфлікт на сході не міг пройти непомітно нашій країні.

"Звичайно, війна з Росією сильно підкосила наші сили, але я думаю, що потихеньку ми відновлюватимемося. Я в цьому просто впевнений.

Олександр Петраков вірить у світле майбутнє України
Олександр Петраков вірить у світле майбутнє України / Фото: Reuters

У нас усі славлять артистів, кажуть, що це еліта нашого суспільства. Я так не вважаю, еліта – це академіки, вчені, наші лікарі, архітектори, скульптори.

Тому я хотів би побажати, щоб наші люди поїхали до Катару разом із національною збірною. Це наша мрія та мета, а як буде – тим і чудовий футбол", – заявив Петраков у програмі Футбольний формат.

Раніше ми писали, що тренер збірної України Петраков поїде до Аталанти. Наставник української національної команди вирушить до Бергамо – почерпнути нові знання у коуча команди, за яку виступає Руслан Малиновський.

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