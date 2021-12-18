Война с Россией подкосила: бомбовое заявление тренера сборной Укаины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказал свою позицию относительно войны между Украиной и Россией. Тренер уверен, что вскоре наша страна вернет свои позиции

Александр Петраков стал полноценным тренером сборной Украины / Фото: Reuters

Петраков и раньше делал патриотические заявления. Тренер говорил, что ни за что не пригласит в сборную игроков из России – он видел фото погибших солдат.

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Наставник национальной команды считает, что конфликт на востоке не мог пройти незаметно для нашей страны.

"Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен.

Александр Петраков верит в светлое будущее Украины / Фото: Reuters

У нас все прославляют артистов, говорят, что это элита нашего общества. Я так не считаю, элита – это академики, ученые, наши врачи, архитекторы, скульпторы. Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы наши люди поехали в Катар вместе с национальной сборной. Это наша мечта и цель, а как будет – тем и прекрасен футбол", – заявил Петраков в программе Футбольный формат.

Ранее мы писали, что тренер сборной Украины Петраков уедет в Аталанту. Наставник украинской национальной команды отправится в Бергамо – почерпнуть новые знания у коуча команды, за которую выступает Руслан Малиновский.