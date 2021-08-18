Кто такой Петраков: 5 фактов о новом тренере сборной

Александр Васильевич тренировал взрослые команды лишь в низших лигах, а с середины 00-ых посвятил себя детско-юношескому футболу

Александр Петраков - новый тренер сборной Украины / Фото: Getty Images

Сегодня состоялось заседание Исполкома УАФ, на котором Александр Петраков был утвержден новым главным тренером сборной Украины. Специалист заменил на посту Андрея Шевченко, чей контракт с ассоциацией истек 1 августа.

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Большинству болельщиков Александр Васильевич известен лишь по одному факту – победе на молодежном Мундиале 2019 года. Именно под его руководством сборная Украины U-20 стала чемпионом мира. Что же еще известно нам о новом наставнике сборной?

КАРЬЕРА ИГРОКА. Скромная игровая карьера Петракова началась в Динамо, однако за взрослую команду киевлян он не сыграл ни матча. Петраков поиграл на позиции центрального защитника в винницком Локомотиве, киевском СКА, черкасском Днепре, ровенском Авангарде и никопольском Колосе.

ТРЕНЕР КЛУБОВ. В клубной карьере Петраков тренировал лишь команды из низших лиг – Нива Винница и Спартак Сумы. Не задалось, и Александр Васильевич переключился на детско-юношеский футбол.

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ТРЕНЕР ЮНОШЕСКИХ СБОРНЫХ. В начале 2000-х Петраков работал тренером в ДЮСШ киевского Динамо, а также в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного. А с 2010 года Александр Васильевич неизменно тренирует юношеские сборные Украины.

ДВА ЧЕМПИОНАТА МИРА. Петраков сформировал два поколения игроков, которые вел от 16-летнего возраста до молодежной сборной. Сначала он взял сборную Украины U-16 и довел ее до чемпионата мира U-20 в 2015 году.

Там наша команда уверенно выиграла группу, но покинула новозеландский Мундиаль в 1/8 финала, проиграв в серии пенальти Сенегалу. Второе же поколение Петракова было более успешным, выиграв чемпионат мира той же возрастной категории в 2019 году.

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ДВА ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ. За время работы с юношескими командами Александр Васильевич дважды участвовал на чемпионатах Европы U-19. В 2014 году наша команда не вышла из группы, оставшись позади сербов и будущих чемпионов немцев.

А в 2018-ом украинцы вышли в полуфинал из непростого квартета (Франция, Англия, Турция), однако там крупно уступили будущему триумфатору соревнования Португалии (0:5).

После триумфа на ЧМ-2019 Александр Петраков в третий раз начал свой путь с самой младшей категории сборных (U-16). В нынешней команде, которой руководил специалист, пока нет особо известных имен.

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Свой первый матч у руля сборной Украины Александр Петраков проведет 1 сентября. В рамках отбора на ЧМ-2022 "сине-желтые" сыграют на выезде со сборной Казахстана.