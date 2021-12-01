Що за неповага? Іспанцеві з жіночої збірної України платять вдвічі більше за Петракова

У день, коли наставник збірної України Олександр Петраков позбавився приставки виконувач обов'язків, нового тренера отримала і жіноча збірна – ним став іспанець Луїс Кортес

Луїс Кортес і Олександр Петраков / Фото: УАФ

Фахівець раніше працював у Барселоні, а тепер має привести до перемог нашу національну команду. Щоправда, поки він не може виграти.

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Тим не менш, як вдалося знати Meta-ratings.com.ua, Кортес отримав в Україні досить солідну зарплату – іспанець зароблятиме близько 19 тисяч доларів на місяць.

Олександр Петраков став повноцінним головним тренером збірної України / Фото: Reuters

При цьому, оклад Олександра Петракова у збірній України становить лише 10 тисяч доларів у місяць. Йому не підвищили зарплату навіть після підвищення до повноцінного головного тренера.

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Втім, Петраков має шанс відбити різницю за рахунок преміальних, які належать тренеру у разі виходу у фінальну частину ЧС-2022.

Нагадаємо, у плей-офф відбору Україна зустрінеться із Шотландією , а у разі перемоги зіграє з переможцем пари Уельс-Австрія.