Оце Миколенко пощастило! Про такого наставника він міг тільки мріяти

Напередодні англійський Евертнон призначив головним тренером команди Френка Лемпарда. А сьогодні стало відоме ім'я одного з його помічників

Тренувати Миколенка будуть легенды Челсі / Фото: Twitter, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Асистентом нового наставника Френка Лемпарда буде знаменитий колишній захисник Арсеналу, Челсі та збірної Англії Ешлі Коул.

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Про його призначення сьогодні повідомили в клубі.

Під час ігрової кар'єри Коул виступав на позиції лівого захисника. Саме там, де грає наш Віталій Миколенко. Тож у Віталія буде чудовий наставник.

Посудіть самі: Ешлі тричі ставав чемпіоном Англії, по разу вигравав Лігу чемпіонів та Лігу Європи, неодноразово входив до збірної року в Англії та за версією УЄФА, а також визнавався найкращим гравцем року за версією Футбольної асоціації.

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Раніше Миколенко назвав гравців Динамо, які поїдуть до Європи. На думку новачка Евертона, слідом за ним залишити клуб можуть ще троє гравців.