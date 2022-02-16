Попри загрозу Росії. Динамо зіграє єврокубковий матч у Києві

Стали відомі дата та час проведення поєдинку, який буде домашнім для підопічних Ігоря Костюка

Динамо vs Спортинг / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Колаж: Сьогодні

Єдиний представник України у єврокубках київське Динамо U19 продовжує виступати у Юнацькій Лізі УЄФА.

УЄФА ухвалив рішення не переносити матч до іншої країни, повідомляє офіційний сайт Динамо. Поєдинок відбудеться у середу, 2 березня, та пройде на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського, початок зустрічі – 17:00.

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Нагадаємо, після фантастичної перемоги киян над Депортіво у серії післяматчевих пенальті, "біло-сині" пробилися до 1/8 Юнацької Ліги УЄФА. Жеребкування визначило наступним суперником Динамо португальський Спортинг.

Проте через загрозу військового вторгнення Російської Федерації була ймовірність перенесення матчу на нейтральне поле.

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/ Фото: Getty Images

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