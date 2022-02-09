Все вирішила лотерея: Динамо вийшло до 1/8 фіналу єврокубку, перемігши у серії пенальті

Голкіпер киян Денис Ігнатенко став героєм післяматчевої серії у Юнацькій лізі УЄФА, пропустивши лише двічі з точки

Динамо Київ U-19 вийшли до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА / Фото: Getty Images

У Ла-Коруньї на стадіоні "Ріасор" відбувся матч стадії плей-оф Юнацької ліги УЄФА, в якому путівку до 1/8 фіналу розігрували іспанське Депортіво та київське Динамо.

Основний час не виявив переможця. У дебюті зустрічі господарі відкрили рахунок, проте кияни швидко відігралися завдяки голу Антона Царенка.

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ГОЛ ЦАРЕНКО

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І все ж таки на перерву Депортіво пішов, ведучи в рахунку. Рубен Лопес на 26-й хвилині відзначився голом, а на 39-й став антигероєм, заробивши вилучення другим гірчичником.

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Чисельною більшістю динамівці у другому таймі скористалися: Олександр Яцик за 15 хвилин до кінця основного часу відновив статус-кво. Переможця довелося визначати за допомогою серії пенальті.

ГОЛ ЯЦИКА

Воротар Динамо Денис Ігнатенко відбив другий удар у серії, але невдалий удар Самби Діалло звів нанівець усі старання партнера по команді. І все-таки Ігнатенко потягнув ще один удар і став героєм, вирвавши для своєї команди путівку до наступного раунду.

Матч за вихід до 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА 2021/2022.

Депортиво U-19 (Ла-Корунья, Іспанія) – Динамо U-19 (Київ, Україна) – 2:2 (пен. 2:3).

Голи: Нахера, 4, Р. Лопес, 26 – Царенко, 6, Яцик, 75.

Серія пенальті: 1:0 – Очоа, 1:1 – Попов, 1:1 – Гуера (воротар), 1:1 – Діалло (воротар), 2:1 – Гомес, 2:2 – ель-Хамліші, 2:2 – Барсіа ( воротар), 2:3 – Вівчаренко, 2:3 – Родрігес (перекладина).

Вилучення: Р. Лопес, 36 (друге попередження).

Депортиво U-19: Суарес – Діас (Тейхо, 85), Родрігес, Барксіа, Фігуероа – Нортега, Нахера (Мендес, 46), Р. Лопес – Ернандес (Очоа, 76), Н. Лопес (Гуерра, 46), Мелья (Гомес, 90) .

Динамо U-19: Ігнатенко – Танчак, Філатов, Дячук, Вівчаренко – Царенко, Яцик, Скрипник (Ель-Хамліші, 64) – Блізніченко, Попов, Діалло.

Матч 1/8 фіналу відбудеться 1 або 2 березня 2022 року. Жеребкування плей-офф пройде 14 лютого та визначить турнірну сітку від 1/8 фіналу до фінальної стадії турніру у Ньоні.