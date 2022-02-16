Вопреки угрозе России. Динамо сыграет еврокубковый матч в Киеве

Единственный представитель Украины в еврокубках киевское Динамо U19 продолжает выступать в Юношеской Лиге УЕФА.
УЕФА принял решение не переносить матч в другую страну, сообщает официальный сайт Динамо. Поединок состоится в среду, 2 марта, и пройдет на стадионе Динамо им. В. Лобановского", начало встречи – 17:00.
Напомним, после фантастической победы киевлян над Депортиво в серии послематчевых пенальти, "бело-синие" пробились в 1/8 Юношеской Лиги УЕФА. Жеребьевка определила следующим соперником Динамо португальский Спортинг.
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Однако из-за угрозы военного вторжения Российской Федерации была вероятность переноса матча на нейтральное поле.
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