Из-за угрозы России Киев теряет матч Лиги чемпионов

Игру юношеской Лиги чемпионов УЕФА между Динамо и португальским Спортингом, скорее всего, перенесут на нейтральную территорию

Матч Динамо - Спортинг могут перенести в Кипр или Турцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Угроза полномасштабного вторжения войск РФ в Украину лишает Динамо возможности принять лиссабонский Спортинг в матче 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов УЕФА, который должен состояться 1/2 марта.

Согласно жеребьевке, игра должна состояться в Киеве.

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Однако накануне вечером португальцы в обращении к УЕФА заявили свою позицию – в Киев они не прилетят, ссылаясь на рекомендации МИД Португалии и своего посольства в Украине.

Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

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По данным источника, завтра днем УЕФА огласит решение о месте проведения матча. Наиболее вероятен перенос игры на нейтральное поле (Кипр или Турция).

Позиция Динамо – играть в Киеве, крайний вариант – Львов.

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Отметим, что 27 февраля в Киеве должен состояться отборочный поединок чемпионата мира по баскетболу 2023 года между сборными Украины и Испании. Но из-за угрозы российского вторжения МИД Испании не советует своей команде ехать в Украину.