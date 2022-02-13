Европейская сборная боится ехать в Украину из-за угрозы войны

27 февраля в Киеве должен состояться отборочный поединок на чемпионат мира по баскетболу 2023 года между сборными Украины и Испании. Но из-за угрозы российского вторжения МИД не советует испанцам ехать в Украину

Испанцы боятся ехать в Украину / Фото: FIBA

В Федерации баскетбола Испании обеспокоены ситуацией и уже проконсультировались с рядом ведомств, в том числе с Министерством иностранных дел и ФИБА.

В то же время Marca сообщает, что Украинская федерация пытается успокоить гостей и приводит в пример приезд Уникахи в Запорожье на матч против Прометея в Лиге чемпионов ФИБА на этой неделе.

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Издание утверждает, что ФИБА может отложить поединок в любой момент. Пока что организация следит за ситуацией в нашей стране.

Ранее ы писали, что европейский клуб отказался приезжать в Украину. Гандболистки из Фарерских островов не приехали на матч 1/4 финала Кубка ЕГФ во Львов. Они опасаются, что Россия нападет на Украину.

Угроза со стороны России