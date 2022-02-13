Європейська збірна боїться їхати в Україну через загрозу війни

27 лютого у Києві має відбутися відбірковий поєдинок на чемпіонат світу з баскетболу 2023 між збірними України та Іспанії. Але через загрозу російського вторгнення МЗС не радить іспанцям їхати до України

Іспанці бояться їхати в Україну / Фото: FIBA

У Федерації баскетболу Іспанії стурбовані ситуацією й вже проконсультувалися з низкою відомств, у тому числі з Міністерством закордонних справ та ФІБА.

Водночас Marca повідомляє, що Українська федерація намагається заспокоїти гостей і наводить як приклад приїзд Унікахи до Запоріжжя на матч проти Прометея у Лізі чемпіонів ФІБА цього тижня.

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Видання стверджує, що ФІБА може відкласти поєдинок будь-якої миті. Поки що організація слідкує за ситуацією у нашій країні.

Раніше ми писали, що європейський клуб відмовився приїжджати до України. Гандболістки із Фарерських островів не приїхали на матч 1/4 фіналу Кубка ЄГФ до Львова. Вони побоюються, що Росія нападе на Україну.

Загроза з боку Росії