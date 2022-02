Динамо узнало соперника в 1/8 Юношеской лиги УЕФА

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, а также была определена вся сетка турнира.

Соперником киевлян в 1/8 турнира будет португальский Спортинг. Свой поединок "бело-синие" проведут в Киеве. Матчи плей-офф запланированы на 1 и 2 марта.

В случае успех киевляне встретятся с победителем пары Мидтьюлланд – Бенфика.

Все пары 1/8 финала:

A Madrid derby features among an exciting #UYL knockout draw



Who will progress? pic.twitter.com/B3O98NYP2s