Динамо дізналося суперника у 1/8 Юнацької ліги УЄФА

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф Юнацької ліги УЄФА, а також було визначено всю сітку турніру.

Суперником киян у 1/8 турніру буде португальський Спортинг. Свій поєдинок "біло-сині" проведуть у Києві. Матчі плей-оф заплановані на 1 і 2 березня.

У разі успіху кияни зустрінуться з переможцем пари Мідтьюлланд – Бенфіка.

Усі пари 1/8 фіналу:

