Геть із єврокубків! УЄФА виганяє Росію

За війну Путіна проти України першим у футбольній Росії заплатить Спартак, а потім настане черга і збірної країни-агресора

Заслужили! РФ виганяють з міжнародних турнірів

Виконком УЄФА 28 лютого розгляне питання щодо участі російських команд у змаганнях, організованих під егідою керівного футбольного органу Європи.

Про це повідомляє польське видання Meczyki.

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УЄФА збирається усунути від міжнародних змагань під своєю егідою клуби з Росії та національну збірну країни-агресора. Щоправда, зараз покарання може торкнутися лише московського Спартака, котрий мав би зіграти з німецьким Лейпцигом у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Пакет футбольних санкцій щодо Росії просував віцепрезидент УЄФА поляк Збігнєв Бонек. Очікується, що санкції УЄФА можуть змусити діяти і ФІФА, яка поки що не ухвалювала рішень щодо Росії.

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Але відомо, що міністерство спорту Польщі за підтримки колег із Чехії та Швеції має намір домогтися від ФІФА виключення Росії із кваліфікації на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Як інформує Przeglad Sportowy, міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук найближчими днями зустрінеться з цього приводу із президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

У будь-якому разі, Польща, Чехія та Швеція вже заявили, що не гратимуть з агресорами у плей-оф за вихід на ЧС 24 та 29 березня.

Ібра відправляє Путіна в аут / Фото: Колаж: Сьогодні

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