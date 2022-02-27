Вон из еврокубков! УЕФА выгоняет Россию

За войну Путина против Украины первым в футбольной России заплатит Спартак, а затем придет черед и сборной страны-агрессора

Заслужили! РФ выгоняют из международных турниров

Исполком УЕФА 28 февраля рассмотрит вопрос участия российских команд в соревнованиях, организованных под эгидой руководящего футбольного органа Европы.

Об этом сообщает польское издание Meczyki.

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УЕФА собирается отстранить от международных соревнований под своей эгидой клубы из России и национальную сборную страны-агрессора. Правда, сейчас наказание может коснуться только московского Спартака, который должен был бы сыграть с немецким Лейпцигом в 1/8 финала Лиги Европы.

Пакет футбольных санкций к России продвигал вице-президент УЕФА поляк Збигнев Бонек. Ожидается, что действия УЕФА могут заставить действовать и ФИФА, которая пока не принимала решений по России.

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Но известно, что министерство спорта Польши при поддержке коллег из Чехии и Швеции намерено добиться от ФИФА исключения России из квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Как информирует Przeglad Sportowy, министр спорта Польши Камил Бортничук в ближайшие дни встретится по этому поводу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

В любом случае, Польша, Чехия и Швеция уже заявили, что не будут играть с агрессорами в плей-офф за выход на ЧМ 24 и 29 марта.

Ибра – Путину: Пошел ты в аут / Фото: Коллаж: Сегодня

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