Увага на Варшаву! Став відомий перший суперник Динамо під час війни

Київська команда залишила Україну та проведе низку благодійних поєдинків для допомоги українцям. Перший суперник – польська Легія

Динамо Київ зіграє товариський матч у Варшаві з Легією

Вторгнення Росії в Україну поставило на паузу весь український футбол. УПЛ призупинено, через що гравці залишилися без роботи.

Тим часом багато легіонерів поїхали за кордон, де тренуються або приєдналися до нових клубів. Також спеціальний дозвіл на виїзд з країни здобули футболісти Динамо.

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Президент клубу Ігор Суркіс розповів про плани організувати благодійні матчі для збирання коштів на допомогу українцям, які постраждали від війни. Сьогодні Динамо назвало першого суперника у цьому турі.

Ним стане варшавська Легія, куди нещодавно перейшов Беньямін Вербич на правах оренди. Усі поєдинки туру пройдуть під гаслом "Матч за мир! Зупинимо війну!". Гра з польським клубом пройде 12 квітня на варшавському стадіоні "Війська Польського".

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Очікується, що гра буде показана на українських та європейських телеканалах, а до неї залучать зірок українського шоу-бізнесу для допомоги у збиранні коштів.

Також кияни спростували інформацію, що 6 квітня зіграють спаринг зі Стяуа. Клуб має намір битися з бухарестським клубом, проте в іншу дату.

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Зазначимо, що за Легію також виступає й українець Ігор Харатін. Наразі команда йде на 10-му місці у чемпіонаті Польщі.