Він полетів, але обіцяв повернутись. Легіонер Динамо перебрався до Польщі на час війни

Беньямін Вербич знайшов собі новий клуб на час тривалої паузи в УПЛ. Словенський вінгер поїхав до столиці сусідньої держави

Вербич поїхав у Польщу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Футбол в Україні поставлено на паузу через вторгнення Росії. УПЛ призупинено на невизначений термін, а матч збірної проти Шотландії зміщено з березня на червень.

Тим часом багато українських та іноземних гравців залишилися без роботи в цей час. Втім, легіонери підшукують собі варіанти для тимчасового виступу.

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Так, успішно влаштувався вінгер Динамо Беньямін Вербич. Офіційний сайт киян повідомляє, що словенець підписав тимчасовий контракт із польською Легією.

Перехід відбувся без жодних фінансових транзакцій. Згідно з недавнім рішенню ФІФА , усі контракти легіонерів в УПЛ призупинено до червня 2022 року.

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Таким чином, іноземні гравці та тренери можуть на залишок сезону безперешкодно знайти собі новий клуб. Динамо повідомляє, що з 1 липня контракт Вербіча буде відновлено і він повернеться до Києва.

Нагадаємо, що Беньямін виступає за "біло-синіх" із 2018 року. Цього сезону вінгер провів 13 матчів, відзначившись трьома голами та двома асистами.