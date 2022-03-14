Він полетів, але обіцяв повернутись. Легіонер Динамо перебрався до Польщі на час війни

Футбол в Україні поставлено на паузу через вторгнення Росії. УПЛ призупинено на невизначений термін, а матч збірної проти Шотландії зміщено з березня на червень.
Тим часом багато українських та іноземних гравців залишилися без роботи в цей час. Втім, легіонери підшукують собі варіанти для тимчасового виступу.
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Так, успішно влаштувався вінгер Динамо Беньямін Вербич. Офіційний сайт киян повідомляє, що словенець підписав тимчасовий контракт із польською Легією.
Перехід відбувся без жодних фінансових транзакцій. Згідно з недавнім рішенню ФІФА , усі контракти легіонерів в УПЛ призупинено до червня 2022 року.
Таким чином, іноземні гравці та тренери можуть на залишок сезону безперешкодно знайти собі новий клуб. Динамо повідомляє, що з 1 липня контракт Вербіча буде відновлено і він повернеться до Києва.
Нагадаємо, що Беньямін виступає за "біло-синіх" із 2018 року. Цього сезону вінгер провів 13 матчів, відзначившись трьома голами та двома асистами.
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