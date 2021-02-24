Замість Зідана! Колишній тренер "Шахтаря" зацікавив "Реал"

Колишній наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека може очолити мадридський "Реал". Тренер – в списку претендентів в разі звільнення Зідана.

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Чинна угода португальського фахівця з "Ромою" розрахована до кінця нинішнього сезону. Якщо "вовки" здобудуть путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон, контракт Фонсеки з римським клубом автоматично продовжать на рік.

Керівництво "Реала" невдоволене грою команди під керівництвом Зінедіна Зідана. Якщо "Королівський клуб" не завоює жодного трофея, французький фахівець буде відправлений у відставку.

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Паулу Фонсека працював у "Шахтарі" з 2016 по 2019 рік. Він тричі перемагав у чемпіонаті України і виграв три Кубки України. З літа 2019-го очолює "Рому". Там поки без титулів.

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