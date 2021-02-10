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Згадав молодість: Зідан показав, як забив перший гол в кар'єрі

10 лютого, 23:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

30 років тому півзахисник "Канна" забив гол у ворота "Нанта"

Рівно 30 років тому Зінедін Зідан забив свій перший гол у кар'єрі. Сталося це в матчі чемпіонату Франції, 18-річний півзахисник "Канна" витончено перекинув голкіпера "Нанта".

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Про це згадав сьогодні сам Зідан, він запостив відео голу на своїй сторінці в Instagram.

"Канн" був першим професійним клубом Зінедіна. Дебютував він у команді 18 травня 1989 року, в грі проти того ж "Нанта". А потім були чотири роки в "Бордо", п'ять років в "Ювентусі" і п'ять років в "Реалі". Всього за клубну кар'єру Зідан забив 125 голів. У тому числі переможний в фіналі Ліги чемпіонів-2002.

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Раніше ми писали, що Зінедін Зідан – найтитулованіший тренер "Реала".

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футболіст Зінедін Зідан
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