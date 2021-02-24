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Вместо Зидана! Бывший тренер "Шахтера" заинтересовал "Реал"

24 февраля, 19:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Мадридский клуб рассматривает Фонсеку в качестве главного тренера

Бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить мадридский "Реал". Тренер – в списке претендентов в случае увольнения Зидана.

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Действующее соглашение португальского специалиста с "Ромой" рассчитано до конца нынешнего сезона. Если "волки" добудут путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, контракт Фонсеки с римским клубом автоматически продлится на год.

Руководство "Реала" недовольно игрой команды под руководством Зинедина Зидана. Если "Королевский клуб" не завоюет ни одного трофея, французский специалист будет отправлен в отставку.

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Паулу Фонсека работал в "Шахтере" с 2016 по 2019 год. Он трижды побеждал в чемпионате Украины и выиграл три Кубка Украины. С лета 2019-го возглавляет "Рому". Там пока без титулов.

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Реал Мадрид Рома Италия Паулу Фонсека

Источник: Championat.ru

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