В Україні сказали б "ще сирий": за Баварію дебютував 16-річний футболіст

Німецький футболіст Пауль Ваннер став наймолодшим гравцем Баварії у Бундеслізі

Пауль Ваннер став наймолодшим дебютантом в історії Баварії / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

16-річний півзахисник вийшов на заміну у домашньому матчі Баварії проти менхенгладбахської Борусії (1:2). Юний футболіст з'явився на полі на 75 хвилині матчу, замінивши Марка Рока.

Пауль Ваннер у віці 16 років та 15 днів став наймолодшим гравцем клубу у матчі Бундесліги. Раніше наймолодшим футболістом Баварії був Джамал Мусаїла (17 років та 115 днів).

Реклама

Цікаво, що в історії Бундесліги тільки Юссуфа Мукоко з дортмундської Боруссії (16 років і 1 день) був молодший від баварського дебютанта.

Реклама

У Ваннера останні кілька днів були насичені подіями. У середу він вирушив із Баварією U17 на зимовий тренувальний збір в Іспанії. Але наступного ранку він повернувся до Мюнхена, щоб взяти участь в останньому тренуванні баварців перед матчем Бундесліги з "Гладбахом". А вже у п'ятницю він дебютував за основний склад чемпіона Німеччини.

Реклама

У поточному сезоні Ваннер провів 17 матчів за юнацьку команду Баварії, в яких забив 3 голи і зробив 3 асисти.

Додамо, що українські тренери не практикують включати до заявки на матчі основних команд таких юних футболістів. Незважаючи на цілу плеяду талантів, які успішно виступають в Юнацькій лізі УЄФА, наставники команд УПЛ у таких випадках зазвичай кажуть – "вони ще сирі".

Зазначимо, що практика залучення футболістів із юнацьких команд характерна для всіх провідних європейських команд.