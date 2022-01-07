"Жеребці" затоптали Баварію: несподіваний результат матчу у Мюнхені

Команда Юліана Нагельсманна виходила на поле "Альянц Арени" з єдиною думкою – помститися "жеребцям" за принизливий виліт із Кубка Німеччини з рахунком 0:5.
Завадити баварцям зробити вендетту могли великі кадрові проблеми команди. Майже половина складу Баварії з різних причин не змогла взяти участь у поєдинку.
Старт матчу був за лідером чемпіонату. На 18-й хвилині зустрічі найкращий бомбардир баварців Роберт Левандовскі скористався передачею Томаса Мюллера та чітко відправив м'яч у сітку воріт Борусії.
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Підопічні Нагельсманна повністю контролювали перебіг поєдинку, але не змогли скористатися своєю перевагою.
А ось гості вичавили зі своїх гольових моментів максимум. Протягом 4-х хвилин Нойхаус і Лайнер забили по голу у ворота Ульрайха, який замінив у рамці Баварії захворілого на ковід Нойєра.
Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу менхенгладбахської Боруссії з рахунком 2:1.
Бундесліга. 18-й тур
Баварія – Боруссія М – 1:2
Голи: Левандовські, 18 – Нойхаус, 27, Лайнер, 31.
Баварія: Ульрайх, Забітцер, Зюле, Павар, Кімміх, Мусіала, Рока (Ваннер, 75), Тільман (Копадо, 75), Мюллер, Гнабрі, Левандовські
Боруссія М: Зоммер, Янчке (Байєр, 67), Ельведі, Гінтер, Нец, Коне, Крамер (Бенеш, 79), Лайнер (Херрманн, 79), Штіндль (Тюрам, 90), Нойхаус (Плеа, 67), Емболо
Команда Аді Хюттера перервала свою безвиграшну серію і піднялася на 11-й рядок турнірної таблиці.
Баварія зазнала другої поразки в чемпіонаті, але зберегла лідерство.