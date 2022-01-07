"Жеребці" затоптали Баварію: несподіваний результат матчу у Мюнхені

Знекровлена Баварія поступилася Боруссії з Менхенгладбаха з рахунком 1:2 у першому поєдинку 18-го туру Бундесліги

Баварія vs Боруссія М / Фото: Reuters

Команда Юліана Нагельсманна виходила на поле "Альянц Арени" з єдиною думкою – помститися "жеребцям" за принизливий виліт із Кубка Німеччини з рахунком 0:5.

Завадити баварцям зробити вендетту могли великі кадрові проблеми команди. Майже половина складу Баварії з різних причин не змогла взяти участь у поєдинку.

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Старт матчу був за лідером чемпіонату. На 18-й хвилині зустрічі найкращий бомбардир баварців Роберт Левандовскі скористався передачею Томаса Мюллера та чітко відправив м'яч у сітку воріт Борусії.

Підопічні Нагельсманна повністю контролювали перебіг поєдинку, але не змогли скористатися своєю перевагою.

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А ось гості вичавили зі своїх гольових моментів максимум. Протягом 4-х хвилин Нойхаус і Лайнер забили по голу у ворота Ульрайха, який замінив у рамці Баварії захворілого на ковід Нойєра.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу менхенгладбахської Боруссії з рахунком 2:1.

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Бундесліга. 18-й тур

Баварія – Боруссія М – 1:2

Голи: Левандовські, 18 – Нойхаус, 27, Лайнер, 31.

Баварія: Ульрайх, Забітцер, Зюле, Павар, Кімміх, Мусіала, Рока (Ваннер, 75), Тільман (Копадо, 75), Мюллер, Гнабрі, Левандовські

Боруссія М: Зоммер, Янчке (Байєр, 67), Ельведі, Гінтер, Нец, Коне, Крамер (Бенеш, 79), Лайнер (Херрманн, 79), Штіндль (Тюрам, 90), Нойхаус (Плеа, 67), Емболо

Команда Аді Хюттера перервала свою безвиграшну серію і піднялася на 11-й рядок турнірної таблиці.

Баварія зазнала другої поразки в чемпіонаті, але зберегла лідерство.