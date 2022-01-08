В Украине сказали бы "еще сырой": за Баварию дебютировал 16-летний футболист

Немецкий футболист Пауль Ваннер стал самым молодым игроком Баварии в Бундеслиги

Пауль Ваннер стал самым юным дебютантом в истории Баварии / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

16-летний полузащитник вышел на замену в домашнем матче Баварии против менхенгладбахской Боруссии (1:2). Юный футболист появился на поле на 75-й минуте матча, заменив Марка Рока.

Пауль Ваннер в возрасте 16 лет и 15 дней стал самым молодым игроком клуба в матче Бундеслиги. Ранее самым юным футболистом Баварии был Джамал Мусаила (17 лет и 115 дней).

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Интересно, что в истории Бундеслиги только Юссуфа Мукоко из дортмундской Боруссии (16 лет и 1 день) был моложе баварского дебютанта.

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У Ваннера последние несколько дней были насыщены событиями. В среду он отправился с Баварией U17 на зимний тренировочный сбор в Испании. Но на следующее утро он вернулся в Мюнхен, чтобы принять участие в последней тренировке баварцев перед матчем Бундеслиги с "Гладбахом". А уже в пятницу он дебютировал за основной состав чемпиона Германии.

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В текущем сезоне Ваннер провел 17 матчей за юношескую команду Баварии, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Добавим, что украинские тренеры не практикуют включать в заявку на матчи основных команд таких юных футболистов. Несмотря на целую плеяду талантов успешно выступающих в Юношеской лиге УЕФА, наставники команд УПЛ в таких случаях обычно говорят – "они еще сырые".

Отметим, что практика привлечению футболистов из юношеских команд характерна для всех ведущих европейских команд.