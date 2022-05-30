В Україні дозволили проводити спортивні змагання під час війни

Міністерство молоді та спорту дало зелене світло на організацію спортивних заходів у деяких регіонах України

Динамо і Шахтар на "Олімпійському" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Чемпіонат України 2021/2022 не був дограний через війну, яку фашистська Росія розв'язала проти нашої країни Тепер стоїть питання про організацію наступного футбольного сезону в Україні.

Нещодавно представники клубів УПЛ зустрілися із керівництвом УАФ для того, щоб вирішити подальшу долю турніру. Одним із варіантів місця проведення турніру, попри війну, називається Україна, а саме Київ чи західні регіони.

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Сьогодні народний депутат України Жан Беленюк на своїй сторінці у Facebook опублікував інформацію, що Міністерство молоді та спорту дозволило проведення спортивних заходів у деяких регіонах.

Про які області України йдеться, олімпійський чемпіон не уточнив. Відомо лише, що змагання мають проводитись без глядачів.

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Зазначимо, що у новому сезоні УПЛ мають взяти участь 16 команд. Десна та Маріуполь візьмуть перерву через складну ситуацію в їхніх містах. Вирішили закріпити за цими командами місця в УПЛ. З Першої Ліги до еліти піднімуться Металіст та Кривбас.