Чемпіонат військового часу. Сезон УПЛ стартує без двох клубів

Російська агресія серйозно вдарила по українському футболу. Багато клубів постраждали внаслідок варварських дій рашистів. Проведення нового чемпіонату за умов воєнного часу у багатьох викликав питання.
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Сьогодні, 27 травня, у приміщенні Будинку футболу відбулися Загальні збори учасників Української Прем'єр-Ліги. Головними темами засудження стали формат нового чемпіонату, дата та місце проведення.
За підсумками зборів було ухвалено кілька важливих рішень.
- УПЛ підтвердила, що Десна та Маріуполь не братимуть участі у сезоні 2022/23. Це пов'язано зі зруйнованою інфраструктурою цих клубів та складною військовою ситуацією у містах. Вирішили закріпити за цими командами місця в УПЛ.
- Формат чемпіонату залишається тим самим – 16 клубів. Місця Десни та Маріуполя займуть Металіст та Кривбас, які підвищилися у класі
- У зв'язку з військовою агресією на сезон 2022/23 років буде розроблено та прийнято тимчасовий спеціальний регламент.
- Остаточне рішення про формат чемпіонату, країну проведення та календар буде прийнято за результатами роботи профільних робочих груп та консультацій з владою України та військовими адміністраціями. Те саме стосується подальших перспектив чемпіонату юнацьких команд.
Раніше екс-глава ФФУ Григорій Суркіс запропонував перетворити чемпіонат України на Лігу чемпіонів. Команди будуть поділено на дві групи, а золоті медалі розіграють у фіналі.