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Боруссія Д --
Динамо --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
28 квітня 21:45
Манчестер Юнайтед --
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Чемпіонат України 2021/2022

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Чемпіонат України з футболу не буде дограний через війну. Хто став чемпіоном?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 квітня, 16:52
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Українська Прем'єр-ліга визнала нинішню турнірну таблицю остаточною. Шахтар визнаний лише формальним чемпіоном
Динамо проти Шахтаря
Динамо проти Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Війна проти Росії на паузу поставила український футбол. УПЛ призупинена, оскільки через воєнний стан неможливо проводити поєдинки.

Довгий час наші функціонери сподівалися, що бойові дії припиняться і футбол зможе повернутись, проте фашисти і не думають зупинятися. Таким чином сезон 2021/2022 визнали завершеним.

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Офіційний сайт УПЛ повідомив, що клуби назвали нинішню турнірну таблицю остаточною Відповідно до неї, формальним чемпіоном України визнано донецького Шахтаря, який випереджав Динамо на два бали. Кияни ж зможуть претендувати на путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі розповів, що на єврокубкову атестацію подаватимуться Дніпро-1, Зоря та Ворскла, які посіли 3-5 місця. Команда Ігора Йовічевича має грати у Лізі Європи, а луганчани та полтавці – у Лізі Конференцій.

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
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1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: Н В В В П
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті 37
Пропущені 19
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті 30
Пропущені 18
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті 14
Пропущені 23
Різниця -9
Результати останніх матчів: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті 17
Пропущені 29
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
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4
5
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14
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5
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40
-20
14
Забиті 20
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Різниця -20
Результати останніх матчів: В П П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
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13
Забиті 13
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Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
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1
7
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12
30
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10
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Пропущені 30
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

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Нагородження призерів не буде. Крім того, виліт у Першу Лігу скасовано, а питання підвищення у класі команд другого ешелону буде розглянуто 25 травня. Імовірний варіант розширення УПЛ. Тоді ж клуби планують обговорити дату початку нового сезону, якщо на той час її вже можна буде планувати.

Щодо Кубка України, то цей розіграш, швидше за все, буде анульований і визнаний недійсним. Рішення щодо УПЛ та Кубка мають ще бути затверджені Виконкомом УАФ. Усі клуби одноголосно підтримали це рішення.

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