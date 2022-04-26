Чемпіонат України з футболу не буде дограний через війну. Хто став чемпіоном?

Українська Прем'єр-ліга визнала нинішню турнірну таблицю остаточною. Шахтар визнаний лише формальним чемпіоном

Динамо проти Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Війна проти Росії на паузу поставила український футбол. УПЛ призупинена, оскільки через воєнний стан неможливо проводити поєдинки.

Довгий час наші функціонери сподівалися, що бойові дії припиняться і футбол зможе повернутись, проте фашисти і не думають зупинятися. Таким чином сезон 2021/2022 визнали завершеним.

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Офіційний сайт УПЛ повідомив, що клуби назвали нинішню турнірну таблицю остаточною Відповідно до неї, формальним чемпіоном України визнано донецького Шахтаря, який випереджав Динамо на два бали. Кияни ж зможуть претендувати на путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі розповів, що на єврокубкову атестацію подаватимуться Дніпро-1, Зоря та Ворскла, які посіли 3-5 місця. Команда Ігора Йовічевича має грати у Лізі Європи, а луганчани та полтавці – у Лізі Конференцій.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Шахтар Шах 18 15 2 1 49 10 39 47 Забиті 49 Пропущені 10 Різниця 39 Результати останніх матчів: В В В В В 2 Динамо Дин 18 14 3 1 47 9 38 45 Забиті 47 Пропущені 9 Різниця 38 Результати останніх матчів: Н В В В П 3 Дніпро-1 Дні 18 13 1 4 35 17 18 40 Забиті 35 Пропущені 17 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В В В В 4 Зоря Зор 18 11 3 4 37 19 18 36 Забиті 37 Пропущені 19 Різниця 18 Результати останніх матчів: Н В В П В 5 Ворскла Вор 18 9 6 3 30 18 12 33 Забиті 30 Пропущені 18 Різниця 12 Результати останніх матчів: Н Н П В В 6 Олександрія Оле 18 7 5 6 19 16 3 26 Забиті 19 Пропущені 16 Різниця 3 Результати останніх матчів: П В П П В 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забиті 22 Пропущені 27 Різниця -5 Результати останніх матчів: П Н В П В 8 Колос Кол 18 7 3 8 14 23 -9 24 Забиті 14 Пропущені 23 Різниця -9 Результати останніх матчів: В В В Н В 9 Верес Вер 18 6 5 7 15 20 -5 23 Забиті 15 Пропущені 20 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н П П В П 10 Металіст 1925 Мет 18 6 1 11 17 29 -12 19 Забиті 17 Пропущені 29 Різниця -12 Результати останніх матчів: П П П П П 11 Рух Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 Забиті 16 Пропущені 21 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н Н В П П 12 Львів Льв 18 4 5 9 14 30 -16 17 Забиті 14 Пропущені 30 Різниця -16 Результати останніх матчів: Н П В В П 13 Чорноморець Чор 18 3 5 10 20 40 -20 14 Забиті 20 Пропущені 40 Різниця -20 Результати останніх матчів: В П П П В 14 Інгулець Інг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забиті 13 Пропущені 28 Різниця -15 Результати останніх матчів: В П П Н П 15 Минай Мин 18 1 7 10 12 30 -18 10 Забиті 12 Пропущені 30 Різниця -18 Результати останніх матчів: П П П Н Н 16 Маріуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забиті 21 Пропущені 44 Різниця -23 Результати останніх матчів: П Н П П В

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Нагородження призерів не буде. Крім того, виліт у Першу Лігу скасовано, а питання підвищення у класі команд другого ешелону буде розглянуто 25 травня. Імовірний варіант розширення УПЛ. Тоді ж клуби планують обговорити дату початку нового сезону, якщо на той час її вже можна буде планувати.

Щодо Кубка України, то цей розіграш, швидше за все, буде анульований і визнаний недійсним. Рішення щодо УПЛ та Кубка мають ще бути затверджені Виконкомом УАФ. Усі клуби одноголосно підтримали це рішення.