У Мережі висміяли живіт Вілліана: влітку гостював у бабусі?

Футболіст Арсеналу здивував наявністю живота під час контрольного поєдинку. Вболівальники жартують, що футболіст гостював у бабусі і наїв зайві кілограми

Вілліан набрав зайву вагу під час відпустки / Фото: Reuters

Бразильський півзахисник лондонського Арсеналу здивував уболівальників своєю фізичною формою під час підготовки команди до нового сезону. На контрольний поєдинок проти Гайберніана Вілліан вийшов з помітним животом під футболкою.

Вболівальники в соцмережах жартують про "пивний живіт" бразильця і можливу вагітність, а ще висловлюють підозру, що це результат літніх канікул у бабусі.

Також в Мережі з'явилося кілька фотожаб на зовнішній вигляд бразильця:

У зарубіжних ЗМІ вже з'явилися чутки, що Арсенал хоче позбутися Вілліана. Журналіст Фабріціо Романо написав, що головний тренер "канонірів" Мікель Артета не розраховує на бразильця і готовий відпустити, як тільки з'явиться пропозиція від іншого клубу. До речі, Арсенал готовий заплатити 25 мільйонів за Романа Яремчука.