В Сети высмеяли живот Виллиана: летом гостил у бабушки?

Футболист Арсенала удивил наличием живота во время контрольного поединка. Болельщики шутят, что футболист гостил у бабушки и наел лишние килограммы

Виллиан набрал лишний вес во время отпуска / Фото: Reuters

Бразильский полузащитник лондонского Арсенала удивил болельщиков своей физической формой во время подготовки команды к новому сезону. На контрольный поединок против Хиберниана Виллиан вышел с заметным животом под футболкой.

Болельщики в соцсетях шутят о "пивном животе" бразильца и возможной беременности, а еще высказывают подозрение, что это результат летних каникул у бабушки.

Также в Сети появилось несколько фотожаб на внешний вид бразильца:

В зарубежных СМИ уже появились слухи, что Арсенал хочет избавиться от Виллиана. Журналист Фабрицио Романо написал, что главный тренер "канониров" Микель Артета не рассчитывает на бразильца и готов отпустить, как только появится предложение от другого клуба. Кстати, Арсенал готов заплатить 25 миллионов за Романа Яремчука.