У Сенегалі відбувається божевілля: уболівальники святкують перемогу збірної у Кубку Африки

Кубок африканських націй вперше у своїй історії виграла команда Сенегалу. "Леви" здолали Єгипет у серії післяматчевих пенальті (4:2) і почесний трофей відправився у Дакар.

Святкувати успіх своїх футболістів вийшли на вулиці десятки тисяч сенегальців.

У Мережі з'явилися кадри божевілля, яке відбувається на вулицях столиці Сенегалу. Щоб побачити Кубок Африки в руках своїх героїв, уболівальники піднялися на дахи будівель та різноманітних конструкцій.

Натовпи народу проводжали автобус із тріумфаторами турніру, скандуючи їхні імена.

Unbelievable scenes



Senegal welcome the AFCON champions



(via edou_mendy/IG) pic.twitter.com/1iNfUE4o9T