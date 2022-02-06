Сенегал виграв Кубок Африки у серії пенальті (відео)

У Камеруні завершився Кубок африканських націй – вперше в історії його переможцями стали сенегальці, які в серії пенальті здолали у фіналі єгиптян

Сенегал виграв Кубок Африки / Фото: Reuters

120 хвилин ігрового часу у фіналі Кубка Африки голів не принесли, а в серії пенальті Сенегал виявився точнішим за Єгипет – 4:2.

Золотий для Сенегалу м'яч у серії пенальті забив форвард Ліверпуля Садіо Мане, але головним героєм у складі переможців став кіпер Челсі Едуар Менді, який зберіг сенегальські ворота на замку після двох 11-метрових ударів єгиптян.

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Сенегал – Єгипет – 0:0, серія пенальті – 4:2

Серія пенальті

Кулібалі 1:0 – Зізо 1:1

– Зізо Діалло 2:1 – Абдель Монем 2:1 (Штанга)

– Абдель Монем (Штанга) Буна Сарр 2:1 (сейв воротаря) – Хамді 2:2

(сейв воротаря) – Хамді Дьєнг 3:2 – Лашин 3:2 (сейв воротаря)

– Лашин (сейв воротаря) Мане 4:2

ВІДЕО ФІНАЛУ КУБКА АФРИКИ

СЕРІЯ ПЕНАЛЬТІ

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Зазначимо, що Сенегал міг усе вирішити ще в основний час, проте на 7-й хвилині Мане не зміг реалізувати пенальті – його удар парирував кіпер єгиптян Габаскі.

Єгиптянин Салах програв фінал / Фото: Reuters

Незважаючи на поразку від Сенегалу, Єгипет залишається найтитулованішою командою Кубка Африки – 7 трофеїв. За ним – Камерун (5) та Гана (4).

Нагадаємо, бронзу Кубка Африки здобули камерунці – поступаючись Буркіна-Фасо 0:3, господарі турніру зрівняли рахунок 3:3 і виграли у серії пенальті. Отже, Камерун повторив сценарій жахливого для Андрія Шевченка фіналу ЛЧ-2005.