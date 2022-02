В Сенегале творится безумие: болельщики празднуют победу сборной в Кубке Африки

Кубок африканских наций впервые в свой истории выиграла команда Сенегала. "Львы" одолели Египет в серии послематчевых пенальти (4:2) и почетный трофей отправился в Дакар.

Праздновать успех своих футболистов вышли на улицы десятки тысяч сенегальцев.

В Сети появились кадры безумия, которое происходит на улицах столицы Сенегала. Чтобы увидеть Кубок Африки в руках своих героев, болельщики взобрались на крыши зданий и разнообразных конструкций.

Толпы народа провожали автобус с триумфаторами турнира, скандируя их имена.

Unbelievable scenes



Senegal welcome the AFCON champions



(via edou_mendy/IG) pic.twitter.com/1iNfUE4o9T