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У Ризі розстріляли агента, який возив футболістів у київське Динамо. Відео 18+

14 квітня, 17:53

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Колишній футболіст Роман Беззубов загинув від куль кілерів, вбивці перегородили йому дорогу і розстріляли з автоматичної зброї

Сьогодні в Ризі відбулося страшне вбивство. Серед білого дня кілери розстріляли відомого в минулому футболіста, а нині агента 41-річного Романа Беззубова.

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За словами глави Держполіції, автомобіль жертви виїжджав на головну вулицю з житлового масиву, вбивці перегородили йому дорогу і розстріляли з автоматичної зброї. У скоєнні нападу брали участь три людини. Вони пересувалися на автомобілі, у якого були російські номери, повідомляє tvnet.lv.

Момент вбивства був зафіксований камерою спостереження.

Роман Беззубов був добре відомий в латвійському футбольному середовищі. Будучи гравцем, він виступав за ризьку Даугаву, Юрмалу, кулдигську Венту і албанську команду Бюліс.

У чемпіонаті Латвії він провів майже 300 матчів і входить в топ-30 футболістів, які зіграли найбільшу кількість ігор (282) в національній першості.

Після закінчення кар'єри у 2012 році Беззубов значився в Даугаві головним фахівцем зі зв'язків з громадськістю, але потім став футбольним агентом.

Серед колишніх і нинішніх клієнтів агентства такі футболісти, як Владислав Соловейчик, Олексій Грязнов, Александрс Фертовс, Владислав Габов, Богдан Самойлов і Яніс Грінбергс, який у 2017 році підписав контракт з топ-клубом німецької Бундесліги Шальке.

Також Беззубов представляв інтереси українських футболістів Андрія Кожухаря і Миколи Мусолітіна. А одним з найвідоміших футболістів, який користувався послугами Беззубова, був захисник Віталій Ягодинський. Саме з допомогою Беззубова у 2012 році Ягодинський опинився у київському Динамо.

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