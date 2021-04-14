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В Риге расстреляли агента, который возил футболистов в киевское Динамо. Видео 18+

14 апреля, 17:53

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Бывший футболист Роман Беззубов погиб от пуль киллеров, убийцы перегородили ему дорогу и расстреляли из автоматического оружия

Сегодня в Риге произошло жуткое убийство. Средь белого дня киллеры расстреляли известного в прошлом футболиста, а ныне агента 41-летнего Романа Беззубова.

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По словам главы Госполиции, автомобиль жертвы выезжал на главную улицу из жилого массива, убийцы перегородили ему дорогу и расстреляли из автоматического оружия. В совершении нападения принимали участие три человека. Они передвигались на автомобиле, у которого были российские номера, сообщает tvnet.lv.

Момент убийства был зафиксирован камерой наблюдения.

Роман Беззубов был хорошо известен в латвийской футбольной среде. Будучи игроком, он выступал за рижскую Даугаву, Юрмалу, кулдигскую Венту и албанскую команду Бюлис.

В чемпионате Латвии он провел почти 300 матчей и входит в топ-30 футболистов, сыгравших наибольшее количество игр (282) в национальном первенстве.

По окончании карьеры в 2012 году Беззубов значился в Даугаве главным специалистом по связям с общественностью, но затем стал футбольным агентом.

Среди бывших и нынешних клиентов агентства такие футболисты, как Владислав Соловейчик, Алексей Грязнов, Александр Фертов, Владислав Габов, Богдан Самойлов и Янис Гринбергс, который в 2017 году подписал контракт с топ-клубом немецкой Бундеслиги Шальке.

Также Беззубов представлял интересы украинских футболистов Андрея Кожухаря и Николая Мусолитина. А одним из самых известных футболистов, который пользовался услугами Беззубова, был защитник Виталий Ягодинский. Именно с помощью Беззубова в 2012 году Ягодинский оказался в киевском Динамо.

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