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Юную звезду футбола убили из-за велосипеда

28 января, 10:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

16-летнего ирландца Джоша Данна зарезали во вторник вечером в Дублине

Трагический инцидент произошел позавчера в столице Ирландии. 16-летний футболист команды "Богемиан" Джош Данн был убит в результате уличной ссоры. Талантливый спортсмен и его друг оказались случайными свидетелями того, как вор на скутере угонял велосипед. При этом владелец велосипеда и еще один человек его догоняли, а Джош просто попытался примирить стороны, но получил несколько ударов ножом.

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Тем временем в России футболиста зарезали в ночной драке.

О драматическом случае сообщило издание The Irish Sun.

Клуб выразил соболезнования семье юного спортсмена, назвав его самым талантливым и любимым игроком команды. Друг Джоша, который также пытался успокоить стороны ссоры, с ножевыми ранениями находится в больнице. Полиция проводит расследование и уже обнаружила предполагаемого убийцу: он также обратился к медикам после ранений.

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На место трагедии знакомые Данна несут цветы, чтобы почтить его память. В Дублине собирают средства, чтобы помочь семье оплатить похороны.

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Джош выступал на позиции форварда, к нему уже проявляли интерес клубы шотландской Премьер-лиги.

Ранее футболиста избили до смерти за ошибку во время матча.

На днях в поддержку украинца, избитого в Париже, высказались и известные спортсмены:

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Ирландия футбол велосипед зарезали
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