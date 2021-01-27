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Футболиста зарезали в ночной драке: 21-летний игрок вышел с другом в магазин

27 января, 13:14

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший игрок "Иртыша" Егор Дробыш не дожил до больницы

В ночь на 27 января в России был убит 21-летний футболист, бывший игрок "Иртыша" Егор Дробыш – сообщила пресс-служба клуба. Местные СМИ сообщают, что он мог стать жертвой ночной драки. Ранее мы писали, что футболиста избили до смерти за ошибку во время матча.

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Егор Дробыш

Егор Дробыш

Подтверждение гибели Дробыша во время драки появилось на официальном сайте Следственного комитета России по Омской области: "СУ СК России по Омской области возбуждены уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство".

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По предварительным данным, около 2 часов 20 минут ночи Егор Дробыш вместе со своим приятелем вышел в магазин. На улице у парней произошел конфликт с неизвестным мужчиной. Он напал на них с ножом, нанес несколько ранений и скрылся. 21-летний молодой человек скончался на месте, второй потерпевший госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

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Отмечается, что Дробыш начинал профессиональную карьеру в омском "Динамо". В 2019 году игрок перешел в "Иртыш". В сентябре 2019 года футболист и клуб расторгли контракт, после чего он находился в поиске новой команды.

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